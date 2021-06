Brief 1: ’Drie jaar brugklas demotiverend’

Bij de kabinetsformatie komt ook het onderwerp ’onderwijs’ ter sprake. Met de nodige verbazing las ik dat de onderwijsraad voornemens is om een driejarige brugklas in te voeren.

Dit zou betekenen dat leerlingen van pak 12 jaar tot hun 15 jaar dezelfde driejarige brugklas moeten volgen. Dit is natuurlijk zeer demotiverend voor leerlingen die blijk geven eerder door te kunnen groeien naar b.v. het vwo of gymnasium. Als we ons gaan baseren op het laagste niveau d.w.z. door iedereen te volgen, dan raken we flink achterop bij andere landen en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

R.L. van Hasselt, Gieten

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: