’Prachtig sportweekeinde’

Meer dan honderdduizend supporters van Max Verstappen moesten diep in hun buidel tasten om hem in Zandvoort van dichtbij de hoge verwachtingen waar te zien maken. En in de Ronde van Spanje haalde de vrij onbekende Tijmen Arensman het nieuws door de Koninginnerit te winnen. Hij deed het op een manier die ons aan de veel te vroeg gestopte Tom Dumoulin doet denken. Die brak destijds ook bij een kleine ploeg door en maakte het als klassementsrenner zoveel interessanter om een grote ronde te volgen. Want zo’n man missen we deze zomer. Buitenlandse renners mogen dan wel triomfen boeken in de kapitaalkrachtige ploeg van Jumbo Visma, maar het gaat ons toch om wat de Nederlanders presteren. Het was een prachtig sport weekeinde, ik vergat er zelfs de energienota even door.

Bert Osendarp, Irechek