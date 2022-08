Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Met Opstelten en Teeven ging het al mis

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Om aan te geven hoelang het geleden is, volgt hier een historisch overzicht van het jaar 2010. Beatrix was koningin, we stuurden elkaar voor het eerst een whatsappje en de IJslandse vulkaan Oyja… Heyja… nee, Eyjafjallajökull spuwde vuur waardoor nieuwslezers wereldwijd, behalve in IJsland, in de problemen kwamen.