’Bied mensen keuze in vaccins’

Voor veel mensen is het vertrouwen in AstraZenica beschadigd. Het geeft vele mensen stress omdat je niet verplicht bent om je te laten vaccineren maar wel verplicht wordt om het AstraZenica te nemen als je hiervoor een oproep krijgt. Ondanks dat diverse artsen zeggen dat het risico heel klein is zullen veel mensen nu afhaken om zich te laten vaccineren omdat je maar nooit weet of het jou overkomt.

Ze willen een zo groot mogelijke groepsimmuniteit maar om mensen die geen AstraZenica achteraan de rij te plaatsen zal dit nog erg lang duren. Dus geef het aan de mensen die er geen bezwaar tegen hebben en als je echt niet wil geef het dan een ander. Dat is vaccinatievrijheid !

M . Wilgenburg, Nijkerk