’Tekort aan personeel wordt nijpend’

Er is al jaren sprake van een tekort aan controleartsen.Hierdoor krijgen een deel van de mensen een WIA-uitkering waar ze geen recht op hebben. Voor een paar jaar terug heeft zelfs het verplegend personeel de arbeidsongeschiktheid gekeurd. Tevens zouden mensen herkeurd moeten worden, wat ook nooit van de grond is gekomen. En nu wordt er gezegd dat het UWV zich niet aan de wet heeft gehouden omdat een groep niet gekeurd is. We hebben zo langzamerhand in veel sectoren een groot tekort aan personeel en dit wordt schijnbaar niet of nauwelijks opgelost!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela