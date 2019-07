’Shoppen op Schiphol duur’

Zo is een goede fles whiskey 2 euro duurder dan bij de reguliere slijterijen en moet je bij het aankopen van electronica heel goed opletten anders betaal je in sommige gevallen tot meer dan 100 euro teveel. Door het scannen van je instapkaart kan men zien wat de bestemming is en als je als reiziger de EU verlaat hoeft de winkelier geen accijnzen en BTW af te dragen. See Buy Fly laat de reiziger (behalve bij tabak) echter wel het volle pond betalen.

Jan Pronk, Beverwijk