’Stekkerrijden onhaalbaar’

De gemiddeld leeftijd van auto’s die in Nederland rondrijden is 12 jaar. Daar blijkt uit dat die auto een behoorlijke kostenpost voor de gewone burger betekent en dat is niet vreemd, want alleen de bpm, nergens in Europa van kracht, slobbert al een flink deel van het budget op en verder zijn de brandstofprijzen hier torenhoog en voeren we de motorrijtuigenbelastinglijstjes aan. En nu de onevenredige bevoordeling van bezitters van elektrische auto’s op de schop gaat, vraag ik me af hoe ze van ons kan verwachten dat wij overstappen. En wat krijg straks nog voor jouw benzine- of diesel auto? Want wat moet een dealer met een auto die niet meer verkocht mag worden?

Bert Osendarp, Irechek