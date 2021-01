’Vattenfall verre van duurzaam’

Vattenfall heeft bouwplannen voor de grootste biomassaverbrandingscentrale in Diemen. Dat plan moet gestalte krijgen door jaarlijks ruim 200.000 ton aan bossen kaal te kappen in de Baltische Staten en de VS. In kilo's is dat een getal met maar liefst 11 nullen achter het cijfer! En dat hout wordt dan ook nog eerst vermalen en vervolgens verscheept met bulkcarriers naar ons land.

Als dat nog maar slechts één van de maatregelen is om klimaatneutraal te worden, dan zie ik de toekomst donker in. Dit kán toch niet waar zijn!?

Jan Muijs, Tilburg