Uitslag Stelling: ’Consument weer de dupe’

Net als minister Adriaansens van Economische Zaken verwacht 97% van de respondenten dat streamingdiensten de extra kosten deels zullen doorberekenen aan hun klanten. „Zo’n Netflix-taks is een dom plan waar alleen de consument de dupe van wordt. Een dergelijke taks verhoogt alleen maar de winsten van de providers zonder dat daar meer service tegenover komt te staan”, reageert iemand.

„Wanneer er ergens te weinig verdiend wordt, moet de burger er weer voor opdraaien”, stelt een ander. „Je betaalt al aardig wat voor een glasvezelaansluiting, wat inmiddels toch tot een basisbehoefte mag worden gerekend, en dan moet je ook nog betalen voor het gebruik. Straks gaan ze ons ook nog laten betalen voor het transport van het signaal en nog meer van die onzin.”

En dat terwijl de consument nu al veel moet betalen, mopperen velen. „Moet nu van werkelijk alles duurder worden? Zo neem je dit kleine beetje plezier ook nog af van mensen die het net kunnen betalen”, luidt een reactie. „Als de prijzen omhooggaan, zit er voor mij niets anders op dan mijn abonnement op te zeggen”, reageert een respondent.

Veel respondenten hekelen het winstbejag van de providers. „Die bedrijven verdienen enorm. Zo’n Netflix-taks zou alleen maar nog meer winst voor die gasten betekenen”, schampert één van hen. „Vroeger waren het ’nutsbedrijven’ die alles wat nodig was leverden, tegenwoordig zijn het geldhaaien die alleen maar aan de aandeelhouders denken en heel weinig service bieden”, klaagt een ander.

Ook vrezen velen (84%) dat de netneutraliteit - de afspraak dat telecomaanbieders geen aparte prijzen mogen berekenen voor verschillende soorten netwerkverbruik - in het geding komt. „Dit is het begin van het einde van de netneutraliteit en van het internet zoals het ooit is bedoeld”, zegt iemand.

De protesten van ons kabinet tegen de plannen voor een Netflix-taks maken niet veel indruk op de meeste respondenten. 55% van hen verwacht de taks er uiteindelijk gewoon zal komen. „Alles wat Brussel wil gebeurt uiteindelijk ook. Nederland pruttelt nu nog even tegen maar tekent straks bij het kruisje.”

Een sceptische respondent vermoedt zelfs een verborgen agenda achter het protest vanuit de politiek. „Het kabinet is niet bang voor de Netflix-taks, maar voor de komende verkiezingen. Er is nog nooit angst geweest om meer geld van de bevolking te vragen. Ik heb geen illusies: na 15 maart gaat het gewoon door ’omdat het moet van Brussel’.”

Voorstanders van de taks stellen veelal het logisch te vinden dat providers een deel van hun toegenomen lasten willen verhalen op de populaire streamingdiensten. „Het is toch de normaalste zaak van de wereld dat grootverbruikers van netwerkbandbreedte (zoals Netflix en Google) meer geld moeten neerleggen om gebruik van het net te maken dan bijvoorbeeld een mkb-bedrijf?”, reageert er een. .

„Natuurlijk is het jammer dat alles duurder wordt”, stelt een ander laconiek. „Maar van een streamingdienst is het niet zo heel erg. Die kun je opzeggen.”