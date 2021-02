Brief 1 ’Stemmen op afstand fraudegevoelig’

De regering maakt zich druk over de verkiezingen. Met name over het veilig kunnen stemmen voor de kwetsbare onder ons. Om dit in coronatijd in goede banen te lijden blijven de stembureaus drie dagen open. Daarnaast kunnen de ouderen boven de 70 jaar per post stemmen en kan men natuurlijk per volmacht stemmen.

Je vraagt je alleen af of het stemmen per volmacht wel eerlijk gebeurt. Kleurt de gevolmachtigde wel het juiste vakje rood en kan de volmachtgever hier wel op vertrouwen. In deze coronatijd lijkt het mij dat er meer volmachtstemmen worden uitgebracht dan normaliter. Stemmen op deze manier wekt fraude in de hand en dat kan naar mijn mening nooit de bedoeling zijn.

L. de Vries

Hoofddorp

