Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Een passend antwoord voor reltuig: uiteen-slaan, oppakken en vervolgen

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Opnieuw is de vlam in de pan gevlogen rond Turkse verkiezingen. Niet in Ankara of Istanbul, maar in Nederland. Honderden voor- en tegenstanders van de zittende president Erdogan gingen op de vuist bij de Amsterdamse RAI. Daar kon worden gestemd.