’Kromme rekenrente afschaffen voldoende’

Minister Koolmees is ontzettend blij dat zijn nieuwe pensioenplannen door de vakbonden zijn goedgekeurd. Wat ik er over lees is dat het de komende jaren allemaal uitgewerkt moet gaan worden, daar kunnen dus nog wel wat voetangels aan zitten. Vervolgens moeten er een aantal potjes worden opgezet èn gevuld voor tegenvallers en dergelijke en dan duurt het nog een hele generatie voor iedereen in het nieuwe pensioen zit.

Basis voor de berekening van de nieuwe pensioenen zal het rendement op de beurs worden. Wat mij nou volkomen onduidelijk is, is waarom het huidige pensioen niet zodanig verandert.

Stop met de kromme rekenrente, maar reken met de echt totaal behaalde rendementen van de fondsen en doe dat over een periode van een aantal jaren, daarmee demp je de grootste schommelingen. Dat lijkt me een veel eenvoudiger in te voeren pensioen en gewoon heel duidelijk.

Peter Vooges.