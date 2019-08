’Groenland opkopen zo gek nog niet’

Wie op de landkaart kijkt, ziet dat Groenland een onderdeel vormt van het Noord-Amerikaanse continent. Dat Groenland minder inwoners heeft dan Purmerend en voor 80% met ijs is bedekt, maakt dat het voorstel Groenland te kopen zoals ook eerder door andere presidenten gedaan is, helemaal niet zo merkwaardig is.

Ook Denemarken heeft dit gebied zelf niet zo lang geleden gekocht. Dat hier de jarenlange bescherming door VS van onze vrijheid van belang is, wordt duidelijk niet onderkend, gezien de groffe, beledigende manier, waarop Denemarken en in ‘t kielzog hierop andere Europese politici onverstandig reageren. De VS heeft al duidelijk gemaakt, dat het niet nakomen van bijv. NAVO afspraken moet stoppen.

Groenland als onderdeel van de VS zou niet zo slecht zijn voor de economische welvaart en veiligheid van het militair zwakke West-Europa. De liefde kan niet blijvend van één kant komen. De president van de belangrijkste economie ter wereld probeert ons dit al enige tijd te laten weten. Tijd voor niet langer de kop in ‘t zand en meer realisme.

C. G. Oosterbaan Monnickendam