Brief 2 ’Voorrang vaccinaties jeugd en werkenden’

Zij vindt ook dat deze groepen vooraan mogen staan om zich te laten vaccineren. Maar de opmerking in deze brief ’om het vaccin niet te verspillen aan ouderen die toch al op omvallen staan’ schiet bij haar in het verkeerde keelgat. Dit is van een niveau dat alle fatsoen te buiten gaat! Wat een denigrerende opmerking! Is het gek dat ik dan vind dat deze lezer dus maar als allerlaatste moet aansluiten in de rij om gevaccineerd te worden!

Mevr. L. Linnemann, Amstelveen

