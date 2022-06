’Rekeningrijden gaat eindelijk gebeuren’

Máár dan moeten er ook zaken komen te vervallen, als eerste de wegenbelasting en de BPM en de accijnzen moeten worden afgeschaft en dat doet vreselijk pijn in Den Haag!

Wat betreft de kilometers in in het buitenland: er is maar één rechtvaardige oplossing en dat is een Europees kilometerheffingssysteem, gelijk voor iedereen, of helemaal géén rekeningrijden. Je kunt dit niet als enige land binnen de EU leiden, omdat het voor nog verdere rechtsongelijkheid binnen Europa zal voeren. Dit moet via Brussel verlopen of helemaal niet.

Wat de regering nu doet is, wéér over haar graf heen regeren en door nu al deze ballon op te laten, zullen instanties en burgers met voorstellen en oplossingen komen en kan men in Den Haag uit die vijver gaan vissen. Denk dus heel goed na over wat u hierover schrijft.

W. de Brouwer, Haelen (Aruba)