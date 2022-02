’Asielzoekers aan het werk in agrarische sector’

Want we hebben absoluut geen huisvesting voor deze mensen en we genoeg arbeidskrachten die hier al zijn, namelijk met vele duizenden in de overvolle Asielzoekerscentra. Maak duidelijke afspraken met de overheid en het COA en zet de mensen in welke zitten in de overvolle AZC’s zitten aan het werk. Dan slaan we twee vliegen in een klap. De mensen hebben een dagbesteding, ze verdienen wat en hoeven niet in de dorpen rond de AZC voor overlast en diefstal te zorgen. Ze kunnen met een bus gehaald en gebracht worden, het hoeft de overheid niets te kosten want de agrarische sector betaalt alle kosten.

A. Brinkman,

Almere