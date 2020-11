’Toegeven dat bezuinigen fout was’

Rutte en de Jonge verzwaren daarvoor de maatregelen wederom. Om de druk in de zorg te verminderen. En maar wijzen naar de bevolking. Maar is het niet zo dat in alle drie de regeringsperioden van Rutte en zijn consorten, er mega bezuinigd is in de zorg? Onder het mom dat we meer zelfbewust moeten zijn, en verantwoordelijker moeten omgaan met de zorg?

Nee Mark, je moet eindelijk eens bekennen dat nu aangetoond wordt dat jarenlang bezuinigen op de zorg fout was en je de verkeerde besluiten genomen hebt. Maar ja, verkiezingstijd hè ?

Els Strikkers

Bergen