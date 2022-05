Premium Het beste van De Telegraaf

De verboden feiten van Roland Fryer

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

De econoom Roland Fryer was in 2007 de jongste zwarte Amerikaan ooit die professor werd aan Harvard. Hij was dertig jaar. Hij kreeg een eigen lab met een eigen staf. Zijn succes was hem niet in de schoot geworpen. Zijn ouders waren verslaafd, als tiener was hij bendelid. Maar hij kon goed basketballen, waardoor hij een beurs kreeg voor een universiteit. Daar ontdekte hij dat hij van studeren hield. Zijn Harvard-carrière was weergaloos.