’Juist goed dat rechter besluiten overheid toetst’

Een rechter toetst een door de politiek gemaakte wet, en handelt niet vanuit een activistisch standpunt zoals Baudet beweert.

Thom de Graaf, vice president van de Raad van State zei vorige maand, naar aanleiding van uitlatingen van Baudet over de uitspraken van de Raad van State over stikstof en het Urgendavonnis over het klimaat: „De burger mag er in een rechtsstaat ook op vertrouwen dat hij een beroep kan doen op een rechter om besluiten van de overheid te toetsen. Als de rechter vervolgens oordeelt dat een besluit niet rechtmatig is en de overheid zich dus niet aan de regels heeft gehouden, dan betekent dat nog niet dat er sprake is van een ’rechtersstaat’, maar juist van een goed functionerende rechtsstaat.’’

Tegen die achtergrond zou je er toch niet aan moeten denken dat het plan van Baudet werkelijkheid wordt...

Henk Versteeg, Nunspeet