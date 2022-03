’Negatieve informatie doseren’

Op het moment dat we eindelijk uit de coronapandemie zouden raken zette Poetin zijn woorden om in daden en viel de Oekraïne binnen.

Dagelijks worden we geconfronteerd met de ellende die een oorlog aanricht en moeten we machteloos toezien hoe duizenden Oekraïners worden gedood. De situatie wordt steeds nijpender, de burgers worden uitgehongerd en de bombardementen steeds heviger. Ook ons leven wordt op z’n kop gezet door de vluchtelingenstroom als gevolg van deze wrede oorlog.

Daarnaast exploderen zowel de energie- als de benzineprijzen. Oekraine de graanschuur van Europa staat in brand en daardoor stijgt ook de broodprijs. Zonnebloemolie wordt schaars en zo wordt vrijwel alles duurder. DNB-president Klaas Knot voorspelt in een zwart scenario zelfs een inflatie van 9,5%.

Vele Nederlanders worden depressief van deze niet aflatende negatieve informatiestroom. Dan is het tijd te doseren, want dat is het bewijs dat de grens van je incasseringsvermogen is bereikt en je moet genieten van de nog weinige positieve zaken zoals het feit dat de lente weer in het land is en de natuur groen kleurt.

Frans Boomer, Nieuwegein