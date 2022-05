’Afblijven van recht op abortus in VS’

In veel landen waar abortus verboden is worden meer abortussen uitgevoerd dan in landen waar het wel is toegestaan. In Noord-Afrika en het Midden-Oosten komen sinds 2015 de meeste zwangerschapsafbrekingen voor, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Guttmacher Institute. Volgens de WHO sterven 23 duizend vrouwen per jaar door een onveilige abortus en krijgen nog eens tienduizenden vrouwen te maken met ernstige complicaties. Dat het Hooggerechtshof dus een probleem creëert in plaats van oplost is onbegrijpelijk.

Henk Versteeg,

Nunspeet