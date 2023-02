Premium Het beste van De Telegraaf

Kwestie: Moet Eerste Kamer direct worden gekozen? ’Statenverkiezingen zijn ’koppelverkoop”

— Het is beter de verkiezing van de Eerste Kamer los te koppelen van de provinciale verkiezingen, betoogt bijzonder hoogleraar Bert van den Braak. „Kiezers moeten kunnen oordelen over plannen op provinciaal niveau.”

Het is beter de verkiezing van de Eerste Kamer los te koppelen van de provinciale verkiezingen. Provinciale Staten zijn belangrijke organen, die invloed hebben op de directe leefomgeving van de inwoners van de provincie. Kiezers moeten daarom kunnen oordelen over de plannen van partijen op provinciaal niveau. Het is onwenselijk dat, vanwege de verkiezing van de Eerste Kamer en de politieke verhoudingen in die Kamer, landelijke issues dat oordeel verstoren.