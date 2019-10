Uitslag Stelling: ’We betalen ons al blauw’

Volgens het begrotingsvoorstel van de Europese Commissie stijgt de Nederlandse bijdrage aan de EU de komende jaren met 62,5 procent. In 2027 zou dit tot 13 miljard oplopen, tot grote onvrede van de respondenten. „Het geld moet door een steeds kleinere groep landen worden opgehoest. Dat moet stoppen als ze willen voorkomen dat meer ’grootbetalers’ eruit stappen”, reageert iemand. De zogenoemde ’netto-betalers’, Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk, verzetten zich tegen deze begroting. „Wat als Nederland en Duitsland uit de EU dreigen te stappen als deze maatregelen doorgaan?”, zegt iemand. Toch zal het volgens velen niet zover komen. „Waarschijnlijk hebben ze slappe knieën en durven ze zich niet zo hard op te stellen”.

Een paar respondenten zijn solidair met de minder welvarende EU-landen. „Een land met een florerende economie, die dit aan de EU te danken heeft, mag best wel wat meer afdragen”, vindt iemand. De eurosceptische meerderheid vindt echter dat Nederland zich blauw betaalt aan de EU en hier te weinig voor terugkrijgt. „De armere landen plukken Europa leeg en het geld verdwijnt in de zakken van corrupte politici”, wordt er gesteld. „Landen die alleen maar geld krijgen en bijna niks afdragen moeten minder te zeggen hebben. Wie betaalt bepaalt.”

Er zou extra geld nodig zijn om te investeren in migratie, grenscontrole en ontwikkelingshulp om de instroom van vluchtelingen te verminderen, lichtte de Europese Commissie toe. Ook het klimaatbeleid vergt extra investeringen. Volgens de deelnemers is er geld zat, maar moet dit anders worden besteed. „Schaf de landbouwsubsidies af en gebruik het geld voor immigratie en klimaat. Zorg eens dat de zuidelijke en Oost-Europese landen aan hun verplichtingen voldoen.”

Velen kaarten ook het ‘Europese vergaderbudget’ aan: „Zolang er zowel in Brussel als in Straatsburg vergaderd kan worden is de vraag om extra geld ronduit ongepast.”

Het kleine pro Europese deel van de stemmers wijst op het belang van een sterk Europa om iets te kunnen betekenen op het wereldtoneel. „Samen zijn we sterk. Alle landen die individueel iets denken te kunnen betekenen, hebben het toch echt mis.” Iemand anders: „Er moet in Europa worden geïnvesteerd om tegenwicht te kunnen bieden aan China en de VS.” Een enkeling haalt de oorspronkelijke Europese gedachte aan: „Dankzij Europa hebben we al 75 jaar vrede en een ongekende toename van welvaart. De investering in de EU is een soort verzekeringspremie voor vrede en welvaart. Een procent van ons BNP is daarvoor een schijntje.”

Maar weinig respondenten delen deze nostalgische gevoelens. Bijna driekwart van de stellingdeelnemers ziet Nederland het liefst uit de EU stappen. „De rijke landen kunnen toch geen complete economieën van arme landen op gang helpen. Het gereis naar Straatsburg, de veel te hoge salarissen van Europarlementariërs en alle andere uitspattingen zijn een doorn in het oog. Ik zou zeggen een Nexit voor de Noord-Europese landen.”