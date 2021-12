Ombudsman: Excuses maken telt

Op een dag wordt post voor Annabel van de Jeugdbescherming naar haar oude adres gestuurd. Ze krijgt de brief van de nieuwe bewoners. De brief is opengemaakt. Annabel kan wel huilen. Zij wil helemaal niet dat andere mensen weten dat zij contact heeft met de Jeugdbescherming. Ook stond op de brief weer de achternaam van Bert. Annabel schrok hier enorm van.

Annabel heeft haar gegevens op tijd doorgegeven aan de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is de organisatie die ervoor zorgt dat de overheid de goede informatie krijgt. De Jeugdbescherming geeft de schuld aan de BRP. Annabel begrijpt dit niet omdat andere instanties wel haar goede adres hebben. Brieven van de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank krijgt Annabel ook gewoon met haar goede naam op haar nieuwe adres. Daardoor weet Annabel dat zij de informatie goed heeft doorgegeven. En de Jeugdbescherming fout zit.

Annabel is boos en dient een klacht in bij de Jeugdbescherming. Zij krijgt geen gelijk. Omdat de Jeugdbescherming vindt dat ze deze informatie uit het systeem hebben gekregen. Annabel is het hier niet mee eens. En heeft het idee dat niemand luistert.

Zij mailt naar ons. Annabel wil dat alles op orde is bij Jeugdbescherming. En dat zij er geen last van heeft als er daar iets niet klopt. Annabel wil ook graag excuses. Voor Annabel is dit belangrijk. Omdat het ook betekent dat zij haar serieus nemen. En deze fouten niet meer maken.

Onze collega Shakira* gaat aan de slag met de klacht. Shakira belt met medewerker Bob* van de Jeugdbescherming. Shakira hoopt dat Annabel de Jeugdbescherming weer kan gaan vertrouwen. En dat de Jeugdbescherming beseft hoe vervelend het is als je privégegevens bij mensen bekend zijn die je niet kent. Of als de achternaam van je ex steeds opduikt. De Nationale ombudsman besluit dat de Jeugdbescherming niet goed heeft gehandeld. Als zij eerder hadden opgelet was dit allemaal niet gebeurd. Ook was het voor iedereen fijner geweest als er eerder persoonlijk contact was geweest. Zo had de Jeugdbescherming kunnen weten wat de fouten voor Annabel betekenden. En waarom excuses van de medewerkers zo belangrijk waren voor haar. De Nationale ombudsman hoopt dat de Jeugdbescherming hiervan heeft geleerd.

* Niet de echte naam

