De Kwestie: ’Vuurwerkverbod niet te handhaven, kom met meer voorlichting’

Maar wat vinden jullie? Zo stelt mattana_bob: „Vuurwerk afsteken of verkopen moet absoluut verboden worden. Hoezo hebben we een wapenwet en dan opeens mag er met explosieven gespeeld worden. Sierwerk georganiseerd door professionele partijen met een vergunning of door de overheid kan geweldig zijn, zoals nu veelal in het buitenland gebeurt.”

Spraakwaterval stelt juist dat mensen ervan moeten genieten: „Vuurwerk verbieden is te rigoureus. Mensen die daar voorstander van zijn, kunnen het afsteken van vuurwerk blijkbaar niet waarderen. Hier wordt jaarlijks veel vuurwerk achter elkaar afgestoken. Daar kan ik van genieten. Vlak na twaalven een schitterende show. Prachtig!”

Sommigen zien niets in een verbod, omdat handhaven zo lastig is. Zo stelt brulaap: „Nee, heeft geen enkele zin, mensen steken toch vuurwerk af, of dat nu verboden wordt, of niet. En mocht het verboden worden, verzinnen ze wel weer wat anders om te rellen.” Aldus Marinka2019 heeft een verbod totaal geen zin: „Zolang de huidige verboden niet eens gehandhaafd (kunnen) worden, heeft het totaal geen zin een totaalverbod uit te vaardigen.”

Ondertussen hoopt hansjorg op actie van de overheid: „Vuurwerk was ooit iets leuks, maar is nu verworden tot een dodelijk wapen dat gebruikt wordt tegen onschuldige burgers, hulpverleners en politie. Je zou verwachten dat de overheid dit ook beseft en drastische maatregelen neemt om dit geweldinstrument uit de samenleving te halen.„ En andre_van_rossum hoopt juist ook meer voorlichting: „Het is niet te handhaven, dus moet je er niet aan beginnen. Beter met vuurwerk omgaan moet met voorlichting. Vertel dagelijks in de media wanneer er gestookt mag worden. Laat de gevolgen van een ongeluk zien zodat ouders gaan nadenken. Toon bange en gestreste huisdieren. Vertel wat het doet met longpatiënten. Dan komt er langzaam een ommekeer en bereik je je doel: minder slachtoffers.”

Maar berexstone is er kort over: „Vuurwerk hoort erbij! Het oud op nieuw moet luid knallend ingezet worden. Alhoewel tegelijkertijd vuurwerk afsteken en flessen bubbels ontkurken nog niet zo eenvoudig is!” Daarentegen is voor partijtje het feestje allang afgelopen: „Stop deze overlast die helemaal nergens voor nodig is die schade aan mens en materiaal veroorzaakt. Wij zijn er helemaal klaar mee, het is mooi geweest het is voorbij over met het lastig vallen van onze samenleving.”