’Controleert verpleeghuis coronabeleid?’

Maar wat als die verpleegtehuizen werken met zelfsturende teams voor hun woonunits?

Bij Lyvore in Soest en omgeving handelen de teams naar eigen inzicht en dat varieert (per periode) van complete lockdown voor de ene unit (=huisje) tot ’bezoek met mondkapje’ voor de andere woonunits. Een mondkapje is daar nodig voor alle publieke ruimtes, maar er wordt niet ingegrepen als er iemand zonder mondkapje loopt.

In hoeverre worden de organisaties van verpleegtehuizen gecontroleerd op naleving van de regels?

Mw. W.M. Agerbeek,

Soest