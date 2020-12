Behandel ouders niet als fraudeur

’Anderhalvemetersamenleving’ is het Woord van het Jaar geworden. Maar persoonlijk vond ik het woord kinderopvangtoeslagramp ook wel een kanshebber. Laten we na dit jaar nooit meer vergeten in welke ellende we de gedupeerde ouders hebben gestort: op de eerste plaats door ons ondoorzichtige, oneerlijke en onbegrijpelijke belastingstelsel van toeslagen en terugvorderingen; maar daarnaast vooral vanwege de onmenselijke behandeling door de Belastingdienst én de doofstomheid van de verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen.