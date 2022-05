’Coming out voetbalprof stoer’

Stoer? Jazeker, omdat de voetbalwereld een gesloten machobolwerk is, waar supporters en tegenstanders je op elke kwetsbaarheid proberen te pakken. Voetbal is een volkssport en op de tribunes wordt er niet op of om gekeken als het woord ’vuile poot of homo’ wordt gescandeerd. Ook Daniels zal hier mee te maken krijgen, maar voor het merendeel van de supporters is hij een held. Hopelijk heeft hij met zijn ’coming out’ een taboe doorbroken en staat hij sterk genoeg in zijn schoenen om degenen die hem zullen tarten en beschimpen het hoofd te bieden!

Bas Overmars