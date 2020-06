Brief 2 ’Geweld betogers werkt averechts’

Martin Luther King had een droom die in een nachtmerrie lijkt te veranderen. Hij draait zich vast om in het graf. Het liedje Amazing Grace kennen deze mensen blijkbaar niet, gemaakt door een man die eerst zelf slaven vervoerde en later veranderde in een man die tegen slavernij was. Ook de man waarvan het beeld was had goede dingen gedaan maar dat wordt allemaal weggeduwd door meneer Hamilton. Jammer dat ook hij niet snapt dat agressie nooit verbetering oplevert maar juist verslechtering.

I. van der Vet, Nijmegen

