’Zeden en gewoonten Qatar respecteren’

Met het oog op het dragen van de OneLove-bandjes in Qatar, moeten wij misschien wat meer omzichtig te werk gaan. Wij raken eraan gewend dat kleine groepen in Nederland hun wil aan het volk opleggen; dat wil niet zeggen dat wij dat ook in andere landen kunnen doen.

In het verleden is al vaker gebleken dat zeden en gewoonten van ons land in andere landen niet kunnen en moeten worden aangepast. Natuurlijk moeten de vreselijke arbeidsomstandigheden en discriminatie ten aanzien van bepaalde groepen besproken worden, maar dan wel door daartoe aangewezen personen bij gepaste gelegenheden. Wij kunnen als volk met onze drammerigheid niet in een korte tijd de zienswijze van een land als Qatar veranderen. En dan komt toch ook weer ’s lands wijs, ’s lands eer aan de orde.

Wat minister Helder deed, een subtiel teken door middel van een broche was eigenlijk in deze situatie dan ook niet nodig; zij was daar voor het voetbal, niet om een land te corrigeren.

G. Boswijk-Treur, Wilnis