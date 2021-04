’Franse visserijstandpunt hypocriet’

Na het bekijken van de documentaire Sea Consperenty waarin uit uitroeien van de vissen in de wereld wordt belicht, krijg ik een rare smaak in mijn mond als ik ook lees dat Frankrijk, het land waarin ook vele dolfijnen worden geslacht, er voor zorgt dat het milieuvriendelijke pulsvissen wordt verboden. En maar volhouden dat de EU het beste is voor Europa.

Peter Borst, Beverwijk