Premium

Het lijden van Jezus als stadsmarketing

Door Marcel Peereboom Voller

Het is de week van The passion en dat zullen we weten ook. Het evenement wordt de komende dagen uitgevent op een manier die de meest verbeten Jehovah’s Getuige met de spreekwoordelijke voet tussen de deur doet verbleken tot een eenvoudig af te wimpelen kinderpostzegelverkopertje. Ik ben geen fan. Het paasverhaal wordt op hysterische wijze uitgemolken.