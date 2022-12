Omdat we twijfelden aan de route stapten mijn moeder (82) en ik een garage in om de weg te vragen. Binnen zat een medewerker aan een kop koffie die zei: ’Als jullie even wachten drink ik mijn koffie op en breng ik jullie. Ik woon een stukje verder, da’s geen probleem’. Het bleek nog een flink stuk te zijn, wat waren we blij met dit aanbod. Nogmaals dank namens mijn moeder en mij.

Petra van der Beek

