Brief 1: ’Je moet toch altijd je ID bij je hebben?’

Had het OM niet van iedere betoger hun schoenen, portemonnee, telefoon of horloge in kunnen nemen met de boodschap dat de eigendommen na juiste identificatie konden worden teruggehaald? Had een hoop werk bespaard voor het OM voor identificatie via vingerafdrukken e.d.

Ben van der Bruggen, Heemstede

