Uitslag stelling: ’Geen prioriteit voor sport’

Slechts een kwart van de stellingdeelnemers vindt dat sportwedstrijden weer snel met publiek gespeeld moeten gaan worden. De KNVB maakt al plannen om in ieder geval de aankomende EK-wedstrijden weer voor volle stadions te laten spelen.

Sommige respondenten geloven erin. Zo stelt één van hen: ,,Laat alles weer zo snel mogelijk terug naar normaal. Anders worden we nooit meer verlost van de coronamaatregelen.” Maar 70% vindt juist dat we veel voorzichtiger moeten zijn. ,,Met z’n allen in een volle Arena zitten, is nog steeds het allerlaatste wat we moeten doen.” Een ander valt bij: ,,Echt wel heel raar om in een vol stadion te willen gaan spelen, als de helft van Nederland nog in lockdown zit.”

De ene helft van de respondenten mist publiek bij sportwedstrijden, de andere helft juist niet. Bij voetbalwedstrijden merken de meeste deelnemers dat voetballers echt anders spelen als er niemand in het stadion zit. ,,Vooral voetballers poetsen hun egootjes op met applaus. In die zin zullen de prestaties beter worden als er weer publiek bij is”, denkt iemand. Een andere reactie luidt: ,,Als je niet kunt presteren zonder publiek, neem je je sport echt niet serieus.”

De KNVB wil EK-duels laten spelen in een volle Arena, door een combinatie van negatief getest publiek en mensen die gevaccineerd zijn toe te laten. Bijna driekwart van de deelnemers denkt niet dat dit haalbaar is. Velen hebben forse kritiek op de KNVB. ,,Belachelijk dat het voetbal wel door mocht gaan, terwijl de rest van het land stil ligt. Onder voetballers is het aantal besmettingen echt enorm hoog.” Iemand anders: ,,Blijkbaar wint het grote geld toch nog van de volksgezondheid.”

In augustus zou iedereen in Nederland gevaccineerd kunnen zijn tegen corona. De meesten denken niet dat dan de voetbalcompetitie dan weer van start kan gaan in volle stadions. Een deelnemer ziet voetbal met publiek tegen die tijd wel weer zitten, maar onder voorwaarden: ,,Voer een vaccinatiebewijs in en laat alleen seizoenskaarthouders toe. En supporters mogen alleen thuiswedstrijden bezoeken. Dat scheelt ook weer politie-inzet.”

Driekwart van de respondenten denkt ook niet dat we na de vaccinatiecampagne verlost zullen zijn van de coronamaatregelen. Velen menen ook dat we de werking van het coronavaccin moeten afwachten.

Topsporters hebben gevraagd om een plekje bovenaan de prioriteitenlijst van vaccinatiekandidaten, met als argument dat hun al ingeënte tegenstrevers uit andere landen in het voordeel zouden zijn. Een ruime meerderheid van de respondenten vindt echter dat zij netjes op hun beurt moeten wachten. ,,Waarom zouden sporters wel mogen, en de rest van Nederland niet?"

De Japanse regering denkt dat de Olympische Spelen in juli en augustus gewoon doorgaan. Maar een kwart van de respondenten denkt dat dit ook echt gaat gebeuren. Een deelnemer schrijft: ,,Alsjeblieft niet mensen van overal ter wereld bij elkaar brengen, zoals op de Olympische Spelen. Dan zijn we binnen de kortste keren weer terug bij af.”

Bij het loslaten van de coronamaatregelen vindt een grote meerderheid niet dat evenementen voorrang moeten krijgen. ,,Liever weer winkelen en uitstapjes maken, dan grote evenementen bezoeken. Dat is nog wel een brug te ver.”