Uitslag Stelling: Genieten van Leeuwinnen

Een van de stemmers reageert: „Ze spelen in ieder geval lekker fel. Het zou zo mooi zijn als ze winnen. Al was het maar om de mannen een poepje te laten ruiken”. Een andere respondent is echter niet zo positief gestemd over de winkansen van Oranje. „De verwachtingen zijn veel te hooggespannen. De tegenstanders van nu zijn echt veel sterker dan die bij het Europees kampioenschap.”

De Oranjevrouwen krijgen veel aandacht van sponsors en de media. Een grote meerderheid vindt dat de vrouwen dat ook wel verdienen. Een respondent vraagt zich wel af of de druk dan niet te hoog wordt voor de dames. „Ze hebben de potentie in zich, maar nu wordt de druk wel erg opgevoerd door de publieke opinie en de media.” Een ander vindt dat juist heel ’verfrissend’ en de sponsor-aandacht daarom ook ’zeer verdiend’.

Twee derde van de respondenten steunt het Australische initiatief om in ieder geval het prijzengeld dat te verdienen valt op toernooien even groot te laten zijn als bij mannenvoetbal. „Het plezier spat ervan af. Het wordt hoog tijd dat die meiden evenveel gaan verdienen als die kerels, die af en toe waardeloos voetbal laten zien.” Een respondent heeft een ander voorstel. „Schroef de bedragen die de mannen binnenhalen naar beneden. Door van sport profsport te maken, gaat die naar de filistijnen.”

Afgezien van het prijzengeld denkt niemand van de stemmers dat vrouwelijke voetballers ooit evenveel salaris zullen gaan verdienen als mannen. „Dat gaat nooit gebeuren”, zo voorspelt een stemmer, „zeker niet zolang er bij de voetbalbonden zakkenvullende bobo’s aan het roer zitten.”

Een krappe meerderheid vindt vrouwenvoetbal net zo interessant als mannenvoetbal en vindt dat we er hetzelfde naar moeten kijken als naar mannenvoetbal. Sommige respondenten vinden van niet. „Laten we het niet vergelijken met het mannenvoetbal. Het spel wordt anders gespeeld. Maar juist daardoor is het veel interessanter en leuker.”

Het gaat goed met het vrouwenvoetbal. Niet alleen doet ons nationale team het goed, clubs krijgen meer vrouwelijke leden. Dat vindt meer dan de helft een teken van vrouwenemancipatie. Een stemmer - overduidelijk niet gecharmeerd van de Leeuwinnen - noemt het ’doorgeschoten’ emancipatie ’ten gevolge van een modeverschijnsel’. „Het geklungel op het veld is niet om aan te zien, maar door de linkse media wordt die weggezet als equivalent van het mannenvoetbal.”

Gelukkig is dit maar een van de weinige mopperaars, want een zeer ruime meerderheid van de stemmers heeft bewondering voor de speelsters van het Nederlands team. Sterker, een meerderheid van de stellingdeelnemers vindt dat het mannenvoetbal een voorbeeld zou moeten nemen aan deze speelsters. Een reactie luidt: „Het gaat er daar veel sportiever aan toe dan bij die verwende heren.” Respondenten gaan er - kortom - van genieten. Ruim twee derde gaat het nieuws rondom de Oranje Leeuwinnen dan ook zeker volgen. Een van hen is er in ieder geval klaar voor: „Waarmaken of niet. Gewoon kijken en ervan genieten.”