Uitslag stelling: ’Stel grenzen aan geluid’

Zo meent één van de deelnemers: ,,Hard geluid wordt je opgedrongen, zonder dat je er zelf om hebt gevraagd.” En iemand anders beweert: ,,Op festivals en bij concerten staat het geluid veel te vaak veel te hard. Stop met geluid dat harder staat dan 80 decibel.” En een bioscoopganger bekent: ,,In de flimzaal of bij een musical staat het geluid soms veel te hard. Ik gebruik dan altijd oordopjes, maar het is belachelijk dat dat nodig is.”

De gehoorschade is vaak zo erg, dat een hoortoestel geen overbodige luxe is. De meerderheid van de respondenten heeft gelukkig niks te klagen over achteruitgang van het gehoor. De meesten denken dat mensen met gehoorverlies zelf hieraan schuldig zijn. Zo stelt één van hen: ,,Deze generatie jongeren heeft het aan zichzelf te danken. Zij gaan naar festivals met trance en techno, vaak met meer dan 100 dB.” Een ander meent: ,,Iedereen weet dat je van constant te dicht bij boxen staan, je gehoorschade krijgt. Net als dat iedereen weet dat je van te veel ongezond eten en weinig beweging te dik wordt. En nog doet iedereen dat.”

Een overgrote meerderheid van de deelnemers merkt dat het lawaai in de openbare ruimte is toegenomen. Ongeveer evenveel deelnemners vinden dat er meer voorlichting zou moeten komen over het voorkomen van gehoorschade. ,,Doen we dit niet, dan heeft straks tachtig procent van de vijftigers last van een slecht gehoor”, zo waarschuwt een respondent.

Een oorzaak van slechter horen zou het gebruik van oortjes en hoofdtelefoons kunnen zijn, denken bijna alle respondenten. Iemand vindt: ,,Verbied die ’in-ear oordopjes’ en gesloten koptelefoons. Het geluid kan nergens anders heen dan in het oor.”

Bijna driekwart vindt dat fabrikanten van dit soort apparaten hun verantwoordelijkheid moeten nemen, en deze moeten verbeteren. Een suggestie: ,,In hoofdtelefoons zou de geluidsdruk begrensd moeten worden.” Een ander stelt: ,,Dat telefoons al een rood balkje geven als je het geluid te hard zet, is al een begin. Maar denk ook eens aan die tieners die rondfietsen met die speakers op standje ’idioot’.”

Een meerderheid van de respondenten vindt corona een zegen. Zij ervaren minder geluidsoverlast dan voorheen. Toch ervaart een stemmer juist meer herrie van klussende buren en harde muziek, die ’niet per se zijn of haar smaak’ is. ,,Ik heb er bijna een dagtaak aan om mijn buren te wijzen op de overlast.”

Een meerderheid merkt echter niet dat mensen meer klagen over herrie. Een respondent vindt de avondklok heel fijn. ,,Heerlijk dat nu het slaapkamerraam ’s nachts weer open kan zonder het lawaai van knetterende brommers en auto's.”

Als men geluidsoverlast ervaart, dan is het vooral van harde muziek, gevolgd door verkeerslawaai en laagfrequent gebrom van installaties. Daarop merkt een criticus op: „Het is gek dat hiervoor geen normen zijn, want het veroorzaakt wel psychische klachten. Wat dat betreft is de energietransitie een slecht plan, want die installaties veroorzaken laagfrequent geluid.”