Brief 2: ’Mondkapjes, voor mij liever niet’

Ik ben de afgelopen maanden meerdere keren in Duitsland geweest en daar is het dragen van mondkapjes op vele plekken (zeker binnen) verplicht. Het idee dat je daar veiliger door bent/je voelt geldt zeker niet voor ons, zeker niet als je ziet hoe mensen daarmee omgaan.

Ik heb daar talloze mensen zien lopen met het kapje onder de kin, om het dan weer omhoog te doen als ze ergens verplicht zijn om het te dragen. Met een kapje kun je daar rustig een of twee weken boodschappen doen. OK, het is verplicht dus zo hebben wij dat daar ook gedaan, maar zo heeft het echt geen functie meer.

Veiliger heb ik me dan ook zeker niet gevoeld, ik doe het gewoon net als in Nederland, afstand houden. Het mondkapje maakte het voor mij eigenlijk net andersom, het kan wel even zonder karretje, door de supermarkt lopen. En dat is een vreemd effect, heel anders dan het bedoeld is. Maar wij waren zeker niet de enigen die het zo deden, de meerwaarde zie ik echt niet. Houd je gewoon aan de afstand.

Hermina Oord, Groningen

