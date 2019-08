’Boer altijd maar de boosdoener...’

De veestapel in Nederland is nu kleiner dan in de jaren voor 2000, terwijl in deze periode het vliegverkeer zo ongeveer is verdubbeld, er een derde meer auto’s rondrijden, de wereldbevolking gegroeid met 1 miljard mensen en het smartphone gebruik geëxplodeerd.

Bovendien heeft de mens in de laatste 120 jaar meer grondstoffen verbruikt als in alle jaren daarvoor. Grondstoffen die vaak miljoenen jaren geleden zijn ontstaan.

Het is te goedkoop om steeds de landbouw de schuld van alles te geven. Onze koeien vreten hoofdzakelijk gras, maïs en lucerne, verbouwd op eigen grond, elk jaar weer.

Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te snappen waar het probleem werkelijk zit. Je moet het alleen willen zien en accepteren.

