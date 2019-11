Brief 3 ’Bezit crimineel direct afpakken’

Het is alle hens aan dek om de rechtsstaat overeind te houden. Hij signaleert tevens dat het afpakken van crimineel vermogen maar moeizaam verloopt. Slechts 171 miljoen euro in 2018. Nog niet één procent van de totale drugsindustrie. Dat moet duidelijk anders en hij refereert naar de aanpak van de Italiaanse maffia waar bezittingen zonder tussenkomst van de rechter kunnen worden afgepakt. Met andere woorden: kan de eigenaar niet aantonen dat zijn bezittingen overeenkomen met zijn inkomen, dan volgt onmiddellijk beslag. Minister Grapperhaus heeft er wel oren naar. Maar dat zal nog heel wat voeten in aarde hebben. Want de politiek moet daar haar mening over geven en uiteindelijk ook haar toestemming. Men moet dus met de billen bloot en het zal erg interessant zijn te zien wie er voor of tegen het voorstel is.

Jan Muijs, Tilburg

Stem op deze brief

Of op één van de andere breven: