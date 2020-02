’Hulp bij zelfdoding’

Dat heeft de hoogste Duitse rechter bepaald. Volgens de grondwet mag men over zijn eigen levenseinde beschikken. Dit is een zegen voor iedereen die het leven geleefd heeft en het nu wel genoeg vindt. Niet wachten op dementie of eindeloos lijden of je kinderen opzadelen met Ruttes ‘participatie’. Ik hoop dat dit ook in Nederland (altijd vooruitstrevend) gaat gebeuren!

Mevr. E. Wesseling