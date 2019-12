Uitslag Stelling: Zet geldautomaten binnen

ABN Amro besloot gisteren na een reeks van plofkraken uit veiligheidsoverwegingen per direct 470 geldautomaten te sluiten. Burgemeester Halsema van Amsterdam liet eerder om dezelfde reden weten geen pinautomaten meer te willen in dichtbevolkte wijken.

Vrijwel alle respondenten maken zich zorgen over het aantal plofkraken, dat na een daling in voorgaande jaren weer lijkt te stijgen. De explosieven die worden gebruikt zijn extreem zwaar. Ze kunnen zich voorstellen dat mensen die in de buurt van een pinautomaat wonen zich niet veilig voelen. „Die plofkrakers zijn gevaarlijke gekken die geen boodschap hebben aan het risico voor omwonenden”, verklaart iemand. Een ander reageert: „Ik woon naast zo’n ding. Het is wachten op de klap”.

Ruim 40 procent heeft begrip voor de maatregel om geldautomaten weg te halen uit veiligheid voor de buurtbewoners. „Ik denk dat het in woonwijken helaas noodzakelijk is. Het risico voor mensen die vlakbij zo’n automaat wonen is te groot”, schrijft een voorstander. „Wel moet het voor iedereen mogelijk blijven om binnen een beperkte afstand geld op te nemen”, vervolgt deze respondent, en daar zijn de meesten het mee eens.

Een oplossing die in de reacties veel genoemd wordt is om de geldautomaten in overheidsgebouwen, winkels of kantoren te plaatsen. „Men kan daar op redelijke tijden altijd terecht, ook in de weekenden. Want het moet toch niet zo zijn dat de klant weer moet boeten voor het gajes dat deze overvallen pleegt”, mort iemand.

Anderen wijzen naar landen als België of Duitsland, waar geldautomaten achter gesloten deuren staan die met de bankpas geopend moeten worden. „Dan sta je op camera. Stel die zo in dat de beelden bij ongewoon gedrag automatisch worden doorgestuurd naar de alarmcentrale.”

Sommige respondenten vinden dat de banken zelf medeschuldig zijn aan het probleem. „Nu huilen ze krokodillentranen. Maar dit was te voorzien toen alle bankfilialen gingen sluiten. Daar kon je binnen geld halen, maar de lastige klanten moesten maar naar buiten om te pinnen.”

Een aantal stellingtegenstanders verdenkt de banken ervan de geldautomaten te sluiten als excuus om een cashloze maatschappij in te voeren. „Dan is alles elektronisch geregeld en kan alles in de gaten worden gehouden.”

De meesten (80%) hebben liever cash geld op zak, ook al kan er tegenwoordig vrijwel overal gepind kan worden. „Met cash geld houd ik gevoel met mijn uitgaven. Ik geef zo niet meer uit dan ik heb.”

De meerderheid denkt dat het mogelijk moet zijn om geldautomaten beter te beveiligen tegen plofkraken. Zo stellen sommigen voor de lades met het geld ondergronds in te bouwen. Anderen denken dat zo’n automaat plofkraakvrij maken vrijwel niet te realiseren is. „Hoe veiliger ze worden, hoe zwaarder de explosieven om ze te kraken. Wanneer de pinautomaten ‘onkraakbaar’ worden, zullen de criminelen zich op iets anders richten. De aandacht moet liggen op het pakken van criminelen; niet op het veiliger maken van pinautomaten.”