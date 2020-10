’Veel meer AED’s nodig in Nederland’

Volgens de Hartstichting krijgen jaarlijks 17.000 (!) mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Slechts de helft wordt gereanimeerd. De eerste minuten zijn van levensbelang, dus AED’s superbelangrijk.

Terwijl we (gelukkig) zoveel aandacht en geld besteden aan het bestrijden van die verduivelde Covid-19 hangen er nog steeds veel te weinig AED’s in Nederland. Mijn voorstel, in iedere straat en op iedere locatie waar veel mensen zijn een AED ophangen.

Daarnaast natuurlijk iedereen reanimatiecursussen volgen. Misschien al op de middelbare school mee beginnen?

Wrang; mijn oudste broer wandelde (nota bene op een kerkhof) en kreeg een hartstilstand. Hulp mocht niet meer baten en hij overleed kansloos op z'n vijftigste. Doet nog steeds heel veel zeer.

Overal AED’s en reanimatiecursussen kan per jaar duizenden levens schelen! Dat mag wel wat kosten lijkt mij. Misschien heeft minister Wopke Hoekstra nog wat over in die diepe zakken. Veel landen om ons heen, ook waar je het niet verwacht, hebben het veel beter geregeld.

André A. van Wijngaarden, Koudum