’Zorgtoeslag helpt alleen lage inkomens’

Voor een echtpaar komt dit neer op tweehonderdveertig euro per jaar. In de praktijk blijkt dat de andere zorgverzekeraars hun zorgpremie nog meer verhogen. DSW geeft gelijktijdig aan dat hun verzekerden het afgelopen jaar moeilijk hun zorgpremie kunnen betalen. In toenemende mate moet er een betalingsregeling worden getroffen. Een uitermate zorgelijke ontwikkeling. De roep naar een ander zorg verzekeringsstelsel wordt hiermee steeds luider en noodzakelijker. Gezinnen, alleenstaanden en ouderen komen in grote financiële zorgen. Met de bezuinigingen op de primaire zorg door huisartsen, wijkverpleging en het schrappen van vergoedingen zal dit een extra aanslag betekenen. De zorgtoeslag biedt geen uitkomst omdat dit slechts voor de laagste inkomens geldt. De middeninkomens zullen de grootste slachtoffers worden. Uitstel van zorg ligt voor de hand met alle consequenties van dien. Het koopkrachtverlies zal in 2023 voor velen op grote schaal dramatische vormen aannemen. Armoede is troef.

J. Werkhoven