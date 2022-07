Brief 1 ’Troosteloos voetbal damesteam’

Geen enkel spelpatroon kunnen ontdekken, behalve dan het breedtevoetbal en tikkie terug. De trainer niet in beeld gezien, ook geen persoonlijkheid trouwens. Lieke Martens is een gepasseerd station en ga zo maar door. Onze ’sterspeelsters’ gaven niet thuis. Het enige lichtpunt is keepster van Domselaar, een klasse beter dan Van Veenendaal - en wisselspeelsters die een basisplaats verdienen. Kortom, het is een teleurstellend EK tot nu toe. Ze hebben zich met de hakken over de sloot geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het wordt hoog tijd voor jonge en frisse speelsters die nog niet ’gearriveerd’ zijn.

Ted Alkemade, Arnhem

