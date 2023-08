’Statiegeld op flesjes stoppen’

Het afvalfonds ’verdient’ hieraan 84 miljoen! Geld dat door consumenten is betaald. Voor blikjes zal het resultaat niet beter zijn; eerder slechter gezien het kleverige gedoe en het beperkt aantal innamepunten. De reactie van het kabinet laat zich raden, maar het resultaat zal niet veel beter worden; het zit kennelijk in onze volksaard. De onhaalbare wet kan de prullenbak in. Waarom schaffen we het statiegeld op verpakkingen, met uitzondering van glas, niet weer af? De container voor plastic en blik is ingeburgerd en zo wordt het afval gescheiden. Het maakt het voor de consument eenvoudiger en voordeliger. En het zou het vertrouwen in de politiek doen toenemen.

Gerrit Aalbersberg, Arnhem