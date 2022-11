’Aantal werkuren meetellen’

In andere EU lidstaten ligt de leeftijd waarop men kan stoppen met werken in sommige gevallen aanzienlijk lager. In Frankrijk mogen ze met 60 jaar gaan leven als God in Frankrijk. De Grieken met 62 jaar en Belgen en Luxemburgers mogen met 61 jaar al stoppen. Als ik goed geïnformeerd ben dan werken de mensen in deze landen wel veel meer uren per week als menig Nederlander. Parttime werken is hier meer regel dan uitzondering. De vrijdag wordt door velen al gezien als de eerste dag van het weekend. Misschien is het wel zo dat wanneer je meer uren werkt je ook eerder kan stoppen ?

Joost Dirckx-Weert