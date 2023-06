’Dit migratiepact gaat de asielcrisis niet bezweren’

Na jaren soebatten werd vorige week een akkoord bereikt over het EU-migratiepact dat in juli gepresenteerd moet gaan worden. Joost Eerdmans voorziet dat het pact verre van genoeg zal zijn tegen de asielcrisis. „Nederland zal zelf het heft in handen moeten durven nemen.”

Tijdelijke opvang van asielzoekers in de Amsterdamse havens. Eerdmans: ,,Het migratiepact is voornamelijk gericht op het garanderen van asielopvang bínnen Europa, niet in de regio.” Ⓒ ANP/HH