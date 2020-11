’Auto nodig voor test’

Er zijn teststraten maar je wordt verondersteld in dit land een auto te hebben. Die hebben wij niet. Onze milieuvriendelijke manier van doen wordt nu beloond doordat wij nergens kunnen komen. Stel dat ik corona heb... moet ik dan met het ov naar een teststraat of me laten brengen met de kans iemand te besmetten?

Mirta Haan