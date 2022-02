Uitslag Stelling: ’Wolf weren uit Nederland’

De campagnetekst van Stichting Annemieke luidt: ’de wolf is een bedreiging voor mens, huisdier, paard, vee & natuur’. Ruim driekwart van de deelnemers denkt er precies zo over. Een respondent: „Nederland is al te druk bewoond en dusdanig ingericht dat er voor deze roofdieren geen ruimte is”. Een ander stelt: „Dus vangen die wolf en uitzetten naar landen waar het wel kan”. Gezien het ruimtegebrek is het logisch dat wolven zich hier vergrijpen aan schapenkuddes, zeggen velen: „Ons land is volgebouwd. De wolf is nu aangewezen op stukjes natuurgebied en vooral landbouwgronden.” En ook als de wolf niet moordt is de schade groot, weten sommigen: „de stress voor de dieren is ook ontzettend schadelijk. Schapen verwerpen hun lammeren, koeien worden niet drachtig of het ongeboren vruchtje wordt verworpen etc.” Het is dan ook niet meer dan terecht dat boeren een vergoeding krijgen voor de door wolven aangerichte schade, vinden velen.

Sommigen hebben met eigen ogen kunnen zien wat de wolf aanricht: „Ze lopen hier naast ons huis en hebben 20 schapen en 8 zwanen en ganzen verscheurd. Hij maakt ze dood en rent weg naar de volgende. Ook kinderen kunnen hier niet meer veilig spelen”, vertelt een ongeruste stemmer. Hoewel natuurexperts blijven volhouden dat wolven geen mensen aanvallen zijn de meesten er niet gerust op „Als er meer wolven komen, zal dit steeds meer problemen met leefruimte en voedsel geven en kunnen we wachten op de eerste aanval op een mens” Van de deelnemers zegt 43 procent zich dan ook onveilig te voelen tijdens het wandelen door gebieden waar de wolf ronddwaalt.

Een minderheid meent echter dat de mens zich maar moet aanpassen aan de wolf in plaats van andersom. „De wolf was er voordat de mens zoveel grond overnam. Het zou dus netjes zijn als we met ze samen leren leven”, vindt een wolvenliefhebber. Een kwart gelooft dat het roofdier van belang is voor het natuurlijk evenwicht. „Er is een enorm overschot aan wilde zwijnen en herten en wolven zorgen voor regulering, een aanwinst voor de natuur!” Deze groep denkt dat met de juiste preventieve maatregelen, samenleven met de wolf mogelijk is. „De boeren moeten er maar weer aan wennen om de schapen binnen laten overnachten en/of afrasteringen hierop aanpassen”, zegt iemand.

Tegenstanders geloven echter niet dat dit zal werken:„Afrasteringen om dieren te beschermen bieden onvoldoende bescherming. De wolf is ook door stroomrasters niet te stoppen. De wolf hoort thuis in de echte natuur. Hier hebben we alleen gemaakte natuur waarin het niet mogelijk is de wolf alleen daar te beperken tot zijn leefomgeving.” Ook het argument van het ‘natuurlijk evenwicht’ geldt volgens de meerderheid niet. „Dan moet er ook tegenwicht worden geboden aan de wolf, die heeft geen natuurlijke vijand. En het overschot aan bijvoorbeeld herten kunnen we prima zelf bejagen, waardoor je ook nog eens een stuk wild op je bord kunt leggen zonder belasting van de natuur”, stelt één van hen.